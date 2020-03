Le G7 a constaté une "campagne de désinformation" chinoise

(Belga) Le G7 des pays les plus industrialisés a constaté mercredi "une campagne intentionnelle de désinformation" de la Chine au sujet du nouveau coronavirus, a déclaré le chef de diplomatie américaine Mike Pompeo.

"Le Parti communiste chinois représente une menace importante pour notre santé et notre mode de vie, comme l'épidémie l'a clairement démontré", a-t-il ajouté lors d'une conférence de presse à Washington à l'issue d'une réunion virtuelle avec ses homologues du G7 (Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Canada et Japon). Mike Pompeo ne cesse de parler du "virus de Wuhan", du nom de la ville chinois où le nouveau coronavirus a été détecté pour la première fois en décembre, tandis que Donald Trump évoque le "virus chinois", au grand dam de Pékin qui refuse d'être ainsi stigmatisé. Washington accuse la Chine d'avoir manqué de transparence au début de l'épidémie et d'avoir donc laissé la maladie se propager dans le monde. La réunion des ministres des Affaires étrangères intervient à la veille d'un sommet virtuel du G20 des principales puissances mondiales, à l'occasion duquel les dirigeants américain et chinois seront réunis dans le même forum. "L'heure n'est pas aux accusations, l'heure est à la résolution de ce problème mondial, nous sommes concentrés là-dessus aujourd'hui, c'est ce sur quoi les membres du G7 ont passé tout leur temps", a assuré Mike Pompeo. "Nous voulons désespérément travailler avec tous les pays du monde", "y compris la Chine, pour trouver des solutions pour maintenir en vie un maximum de gens" et "ensuite redresser nos économies qui ont été décimées par le virus de Wuhan", a-t-il ajouté. "Mais chacune des nations qui étaient à cette réunion ce matin sont profondément conscientes de la campagne de désinformation dans laquelle est engagé le Parti communiste chinois pour tenter de se défausser", a-t-il aussitôt nuancé. (Belga)