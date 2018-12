Le Godetia de retour à Zeebrugge après six mois d'opérations

(Belga) Le navire de commandement et de soutien logistique A960 Godetia de la Marine belge sera de retour à Zeebrugge le 12 décembre après six mois d'opérations, a annoncé jeudi la Défense.

Depuis fin juillet, le Godetia est le navire-amiral d'une flottille de l'Otan chargée de la lutte contre les mines (en jargon le "Standing NATO Mine Counter-Measures Group One" ou SNMCMG-1), dont le "patron" est le capitaine de frégate belge Peter Ramboer tout au long de l'année. La flotte de l'Otan a opéré cette année dans plus de 10 pays sur un territoire "allant de la côte occidentale de la France, à la Manche, à la côte occidentale de Norvège jusqu'au cercle arctique, à la mer baltique et en mer du Nord", explique la Défense. La flotte a participé à tous les grands exercices militaires comme l'exercice de l'Otan Trident Juncture, le plus important depuis la Guerre froide. Des mines des Première et Seconde guerre mondiale ont été neutralisées. Ainsi, 42 mines marines ont été explosées, cinq ramenées en lieu sûr et 47 autres ont été identifiées mais n'ont pas pu être détruites en raison de risques qu'elles auraient pu entraîner sur la biodiversité locale. (Belga)