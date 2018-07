Le Godetia quitte Zeebruges dimanche en tant que navire-amiral pour l'OTAN

(Belga) Le navire belge de commandement et de soutien logistique Godetia quittera Zeebruges dimanche en tant que navire-amiral d'une des quatre flottilles de l'OTAN, sous le commandement du capitaine de frégate Peter Ramboer, a indiqué la Défense jeudi par communiqué.

En compagnie de chasseurs de mines lettons, lituaniens, britanniques, néerlandais et allemands, le Godetia fera office de plate-forme de commandement pour la flottille SNMCMG1 (Standing Naval Mine Counter Measures Group 1), qui évoluera dans les eaux nordiques jusqu'à fin 2018. Une des premières missions sera le déminage d'un champ de mines historique devant les côtes occidentales norvégiennes. Si le vénérable bâtiment a déjà plus de cinquante ans et 780.000 milles nautiques au compteur, les récentes rénovations lui permettront de naviguer jusqu'en 2023. "Car en plus de ses missions comme navire de soutien et de commandement, le Godetia servira de plate-forme pour les tests des nouveaux drones de la nouvelle flotte MCM (chasse aux mines)", souligne la Défense. Au premier semestre de cette année, le Godetia a effectué une mission de trois mois dans le cadre du programme américain "Africa Partnership Station" (APS), qui vise à former les marins des pays d'Afrique de l'ouest à différentes tâches, comme la lutte contre la piraterie dans le golfe de Guinée et les trafics en tous genres. (Belga)