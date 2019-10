Le golf veut lui aussi tirer parti de l'ouverture des paris sportifs aux Etats-Unis

Le golf ne veut pas passer à côté de la part du gâteau promise par l'ouverture des paris sportifs aux Etats-Unis et le Commissaire de l'USPGA Tour a annoncé que son organisation s'ouvrirait aux paris "l'année prochaine".

Les paris sportifs "commencent à être légalisés dans les Etats (américains) et on avait le choix d'y prendre part ou pas. On pense que c'est plus intelligent de participer plutôt que de laisser d'autres les contrôler", a déclaré jeudi à l'AFP Jay Monahan, en marge du Zozo championship de golf, premier tournoi PGA au Japon.

En mai 2018, la Cour suprême américaine a levé l'interdiction qui pesait depuis 25 ans sur les paris sportifs dans la presque totalité du pays, à l'exception notable de Las Vegas et du Nevada où l'on pouvait déjà parier.

Depuis, de nombreux Etats ont voté des lois leur permettant de se lancer et les quatre principales ligues sportives américaines (NBA, NFL, NHL et MLB) se démènent pour en tirer le maximum de revenus.

Et le golf ne veut pas être en reste. "Vous commencerez à voir des produits sur le marché l'année prochaine", a assuré M. Monahan, dont l'objectif affiché est d'attirer de nouveaux fans et de prolonger leur intérêt sur une journée entière de tournoi, qui peut durer 12 heures ou plus.

Les paris sportifs "donnent l'occasion de s'engager dans votre sport sur une plus longue période de temps et d'avoir plus d'intérêt pour ce qui se passe sur l'ensemble des terrains de jeu", a estimé le responsable de l'USPGA, en poste depuis janvier 2017.

Monahan assure que "des systèmes efficaces tant en termes d'intégrité que de surveillance ont été mis en place" afin d'écarter les soupçons de truquage.

Le marché américain des paris sportifs est estimé potentiellement entre 50 et 60 milliards de dollars de mises par le cabinet spécialisé Eilers and Krejcik.

Ce dernier évalue à 6 milliards de dollars le chiffre d'affaires (à ne pas confondre avec les mises) qui sera généré par cette industrie en 2023 aux Etats-Unis.