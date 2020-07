Le gouvernement enfin au complet après la nomination de onze secrétaires d'Etat

Le gouvernement de Jean Castex est enfin au complet après la nomination de onze secrétaires d'Etat, dont 6 nouvelles personnalités, annoncée dimanche par l'Elysée.

Parmi ces nouveaux entrants, le conseiller de l'Elysée Clément Beaune (affaires européennes) et les députés Bérangère Abba (biodiversité), Nathalie Elimas (Education prioritaire), Sarah El Hairy (Jeunesse et engagement), Olivia Grégoire (Economie sociale, solidaire et responsable) et Joël Giraud (ruralité). Les secrétaires d'Etat reconduits sont Sophie Cluzel (Personnes handicapées), Jean-Baptiste Lemoyne (Tourisme, Français de l'étranger et francophone), Cédric O (Transition numérique et communautés électroniques), Laurent Pietraszewski (Retraites et santé au travail) et Adrien Taquet (Enfance et familles).

Il aura donc fallu attendre pratiquement trois semaines pour que le gouvernement soit complété. Il compte au final 16 ministres, 14 ministres délégués et 12 secrétaires d'Etat (un seul, Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, avait été nommé dès le 6 juillet), soit un total de 42 membres.

La parité est respectée, et même un peu mieux, puisqu'en comptant Jean Castex, il y a 21 hommes et 22 femmes dans ce gouvernement.

Le Président de la République les réunira tous à l'occasion du prochain Conseil des ministres, ce mercredi 29 juillet à 10h00, a précisé l'Elysée dans son communiqué.