Le gouvernement irakien indigné par le drapeau arc-en-ciel hissé par l'UE à Bagdad

(Belga) La représentation de l'UE à Bagdad a suscité l'indignation dimanche en hissant un drapeau arc-en-ciel dans le cadre de la journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, selon le gouvernement irakien qui estime qu'en agissant de la sorte, l'UE a heurté le sentiment religieux de nombreux citoyens.

L'acte de la représentation européenne est en contradiction avec les valeurs et normes sociales dans ce pays musulman, selon le ministre des Affaires étrangères irakien, cité par l'agence de presse INA. Les ambassades du Canada et de la Grande-Bretagne ont suivi l'exemple de l'UE et ont également agité le drapeau arc-en-ciel dimanche. (Belga)