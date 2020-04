Le gouverneur de New York prolonge les mesures de confinement jusqu'au 29 avril

(Belga) Le gouverneur de l'Etat de New York, épicentre de l'épidémie de Covid-19 aux Etats-Unis, a annoncé lundi prolonger jusqu'au 29 avril les mesures de confinement imposant la fermeture des écoles et de toutes les activités non essentielles.

"Si la courbe s'infléchit" et que "le taux d'infection baisse", "c'est parce que la distanciation sociale marche, il faut la poursuivre et les activités non essentielles resteront fermées jusqu'au 29 avril", a déclaré le gouverneur Andrew Cuomo lors de son point de presse quotidien. "Ce n'est pas le moment de se relâcher", a-t-il ajouté alors que le nombre de nouveaux décès quotidiens s'est stabilisé depuis deux jours dans cet Etat. (Belga)