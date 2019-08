Le gouverneur de Porto Rico quitte son poste comme prévu

(Belga) Le gouverneur de Porto Rico Ricardo Rossello, poussé à la démission par la rue, a quitté son poste vendredi comme il l'avait annoncé, mais une légère incertitude subsistait autour de son successeur.

M. Rossello, qui avait annoncé sa démission la semaine précédente après d'importantes manifestations appelant à son départ, a nommé mercredi le secrétaire d'Etat appelé à lui succéder jusqu'à la tenue d'élections locales en novembre 2020. Il s'agit de Pedro Pierluisi, issu comme lui du PNP (Nouveau parti progressiste) et qui fut son adversaire lors de la primaire de 2016. La Chambre des représentants de Porto Rico a approuvé à temps sa nomination avant le week-end, mais elle doit encore être validée par le Sénat, qui ne votera pas avant la semaine prochaine. "Le peuple portoricain peut être sûr que son gouvernement est entre de bonnes mains", a tout de même déclaré M. Pierluisi lors d'une conférence de presse. L'ancien secrétaire d'Etat du territoire américain avait démissionné le 13 juillet après la fuite de conversations de hauts responsables locaux, dont le gouverneur, comportant notamment des messages homophobes et misogynes. Sur fond d'accusations de corruption et de détournement de fonds, des milliers de Portoricains sont descendus dans la rue pour demander, avec succès, la démission de Ricardo Rossello. La secrétaire à la Justice de Porto Rico Wanda Vazquez devait dans un premier temps le remplacer temporairement, mais elle a décliné le poste. Bien que l'annonce du départ du gouverneur Rossello ait calmé les manifestants, beaucoup espéraient une refonte totale de son gouvernement. (Belga)