Le gouverneur général australien dépose une gerbe de fleurs sur la tombe du soldat inconnu

En visite officielle de trois jours en Belgique, le gouverneur général d'Australie a déposé une gerbe de fleurs, jeudi matin, sur la tombe du soldat inconnu au pied de la Colonne du Congrès, à Bruxelles.

Sir Peter Cosgrove a ravivé, symboliquement, la flamme éternelle qui brûle à la mémoire des soldats morts lors de la Première Guerre mondiale. La cérémonie s'est poursuivie sur l'air du "Last Post", sonnerie aux morts en hommage aux soldats et officiers disparus du Commonwealth. Une minute de silence a ensuite été observée, avant que les hymnes belges et australiens ne résonnent. Le gouverneur général d'Australie est le plus haut représentant du chef d'Etat. Son rôle est à la fois institutionnel et honorifique. Il intervient, par exemple, dans la nomination des ministres et l'annonce des élections. Peter Cosgrove et son épouse sont en Belgique jusqu'à samedi. Jeudi après-midi, le gouverneur général visitera la Chambre et le Sénat, après quoi ils seront reçus par le bourgmestre Philippe Close à l'Hôtel de Ville.