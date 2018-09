Le gouverneur sortant bat facilement Cynthia Nixon à la primaire démocrate de New York

(Belga) Pari perdu: l'actrice de "Sex and the City" Cynthia Nixon n'a pas réussi jeudi à détrôner le puissant gouverneur de New York Andrew Cuomo, vainqueur sans surprise de la primaire démocrate qui les opposaient pour diriger cet Etat de 20 millions d'habitants.

Selon les chiffres cités par les médias américains vers 22H15 locales (02H15 GMT), le gouverneur, en poste depuis 2011, a remporté 66% des des voix des électeurs démocrates, seuls autorisés à voter, contre 34% à Mme Nixon. M. Cuomo, 60 ans, l'un des gouverneurs les plus actifs face à Donald Trump, est désormais quasi-assuré d'être réélu pour quatre ans supplémentaires lors des élections du 6 novembre qui l'opposeront au Républicain Marc Molinaro, tant New York est un bastion démocrate. Cynthia Nixon, 52 ans, proche politiquement des positions de l'ancien candidat à la présidentielle américaine Bernie Sanders, ouvertement bisexuelle, avait espéré surfer sur la vague anti-élite qui agite le parti démocrate: une vague qui, ces dernières semaines, a vu plusieurs femmes et candidats noirs ou hispaniques, souvent très à gauche, renverser des ténors démocrates, lors de primaires pour le Congrès et dans quelques scrutins pour des postes de gouverneur, notamment en Floride et en Géorgie. Mme Nixon n'a pas immédiatement réagi à l'annonce de sa défaite dans cette élection, qui constituait la dernière grande primaire de cette année électorale. Mais dès avant la fermeture des bureaux de vote à 21h00 locales (01h00 GMT), elle préparait ses supporteurs à la mauvaise nouvelle, en expliquant dans un long email comme la course avait été inéquitable. Sa défaite avait été largement anticipée par les sondages, même s'ils avaient prédit une victoire encore plus large pour M. Cuomo. (Belga)