Le groupe de hip-hop Cypress Hill a son étoile à Hollywood

Le groupe de hip-hop latino-américain Cypress Hill a inauguré jeudi son étoile sur le célèbre "Walk of Fame" d'Hollywood à Los Angeles, la ville qui l'a vu naître il y a plus de trois décennies.

"C’est totalement surréaliste", a confié à l'AFP Lawrence Muggerud, alias DJ Muggs. "On marchait là gamins, on regardait les étoiles. On n’aurait jamais cru qu’on en aurait une".

"On représente le hip-hop, les latinos, la musique, les rêves. C’est magnifique de célébrer ça avec la famille", a-t-il ajouté, 30 ans après la formation, dans la même ville de Los Angeles, du premier groupe latino-américain à décrocher un disque de platine.

"Avant la musique, j’étais dans un gang. Et il n’y a pas un tas de façon d’en sortir, comme vous le savez: la prison ou le cimetière. Mes frères ont vu quelque chose en moi et m’ont remis sur le droit chemin pour faire de la musique avec eux et on a formé Cypress Hill", a déclaré de son côté Louis Freese, alias B-Real.

Cypress Hill, nom inspiré d'une rue du quartier dans lequel ont grandi les membres du groupe dans la "cité des anges", a écoulé plus de 3 millions d'exemplaires de son deuxième album, "Black Sunday" (1993).

Son dernier album, "Elephants on Acid", est sorti en septembre 2018.