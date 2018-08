Le Guatemala refuse de reconduire le mandat de la mission anticorruption de l'ONU

(Belga) Le président du Guatemala Jimmy Morales a annoncé vendredi qu'il n'allait pas reconduire le mandat de la mission anticorruption de l'ONU dans son pays, l'accusant d'ingérence.

"Nous avons officiellement notifié au secrétaire général de l'ONU la non reconduction du mandat de la Cicig (Commission internationale contre l'impunité au Guatemala)", a déclaré M. Morales au cours d'une cérémonie. Cette décision intervient peu après la demande adressée au Parlement par cette mission spéciale des Nations unies, chargée d'enquêter sur les affaires de corruption, et le parquet dans le but de lever l'immunité du chef de l'Etat pour financement illégal présumé de sa campagne présidentielle. Les deux institutions ont récemment présenté de nouvelles preuves selon lesquelles le parti de Jimmy Morales, FCN-Nacion, n'a pas fait état de près d'un million de dollars qui lui ont été versés. Le Parlement guatémaltèque a mis en place cette semaine une commission de cinq députés chargée d'étudier cette demande de levée d'immunité. A deux reprises ces derniers mois, le Parlement avait rejeté des requêtes similaires du parquet et de la Cicig. (Belga)