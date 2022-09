Le guide Michelin récompense treize restaurants dans sa première édition canadienne

(Belga) Le guide Michelin, référence gastronomique d'envergure internationale, a publié mardi sa toute première édition canadienne dans laquelle il met en avant 74 restaurants de la plus grande ville du pays, Toronto.

Les inspecteurs ont ainsi attribué une étoile à douze restaurants pour "une cuisine de qualité, qui vaut la peine de s'y arrêter" et deux étoiles à un seul heureux élu pour une "excellente cuisine qui vaut le détour", écrit le guide. "Toronto montre qu'elle mérite d'être la toute première sélection du guide Michelin dans le Grand Nord", a déclaré par voie de communiqué Gwendal Poullennec, directeur international des guides Michelin en évoquant notamment la "diversité de la sélection" qui reflète "l'âme cosmopolite" de la ville Reine. Depuis le mois de mai, des inspecteurs parcourent anonymement les établissements culinaires de la ville, jugeant les restaurants selon une méthodologie que l'organisation garde secrètement. Parmi les treize lauréats, on retrouve une diversité de cuisines allant de la gastronomie contemporaine à l'italienne en reconnaissant notamment la cuisine japonaise, qui a reçu le plus d'étoiles, dont les seules deux étoiles. Le guide Michelin a également reconnu la qualité de la gastronomie de 17 autres restaurants offerte à un prix raisonnable. Trois autres prix spéciaux pour la qualité du service, du sommelier et des cocktails ont également été attribués. "Toronto était déjà un lieu multiculturel où les gens se rencontrent pour apprécier l'architecture, les arts et la nature, elle devient désormais une destination de classe internationale pour les gourmets également", a conclu le directeur des guides Michelin. (Belga)