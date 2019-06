Le Hamas dénonce la conférence de Bahreïn comme un acte de "normalisation" avec Israël

Le mouvement islamiste palestinien Hamas a appelé jeudi à l'annulation de la conférence prévue la semaine prochaine à Bahreïn sur le volet économique du plan américain pour résoudre le conflit israélo-palestinien, la dénonçant comme un acte de "normalisation" avec Israël.

"Nous disons clairement que nous n'acceptons pas (...) qu'un quelconque pays arabe ou musulman soit l'hôte de telles conférences qui constituent (un acte de) normalisation avec l'occupant" israélien, a déclaré Ismaïl Haniyeh lors d'une conférence de presse dans la bande de Gaza, gouvernée par le Hamas.

M. Haniyeh a pressé le roi Hamad de Bahreïn de prendre "une décision forte et de ne pas accueillir cette réunion de travail à la face de Dieu et du peuple palestinien". Il a annoncé, sans plus de précision, des actes de protestation dans les Territoires palestiniens avant la conférence.

L'administration Trump organise mardi et mercredi prochains à Bahreïn une conférence économique censée préluder à la présentation de l'initiative diplomatique attendue depuis des mois pour résoudre le conflit israélo-palestinien.

L'idée est de faire miroiter aux Palestiniens, confrontés à la crise économique, un développement spectaculaire en cas d'accord de paix avec Israël.