Le Haut-commissaire de l'ONU pour les réfugiés prolongé pour un demi-mandat

Filippo Grandi va rester à la tête du Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés (HCR) à Genève pour deux ans et demi de plus. L'Assemblée générale de l'ONU à New York l'a prolongé lundi, pour un demi-mandat seulement à la demande de l'Italien de 63 ans.

M. Grandi, dont l'extension du mandat avait été recommandée par le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres, a vu dans la décision "la reconnaissance claire des efforts du personnel du HCR pour protéger et aider les réfugiés, les déplacés internes et les apatrides". L'agence onusienne assiste des millions de réfugiés dans le monde. Des records sont observés chaque année, et le nombre de réfugiés et de déplacés dépasse 70 millions. M. Grandi avait récemment demandé de les associer dans les réponses nationales à la pandémie.