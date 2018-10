Le hublot du cockpit se fissure en PLEIN VOL: un avion atterrit d'urgence au Québec

Un avion de la compagnie aérienne Icelandair a effectué un atterrissage d'urgence vendredi soir sur l'aéroport de Bagotville au Québec, après qu'un hublot du cockpit s'est fissuré en plein vol, selon un passager.



La compagnie Icelandair a indiqué sur son site que son vol 688 avait dû être détourné sur Bagotville, "à cause d'un problème technique". Un passager, Harrison Hove, a précisé sur son compte Twitter que le pilote avait dû poser son avion à Bagotville à cause d'une fissure apparue en plein vol dans une vitre du poste de pilotage de l'appareil. M. Hove ajoute avoir appris auprès d'un employé d'Icelandair que la fissure mesure une vingtaine de centimètres. L'appareil, qui effectuait une liaison entre Orlando, aux Etats-Unis, et l'aéroport de Keflavik en Islande, transportait 155 passagers et sept membres d'équipage, selon le journal local Le Quotidien.

Les passagers ont dû attendre l'arrivée d'un douanier avant de pouvoir quitter l'appareil, car l'aéroport de Bagotville, situé à quelque 200km au nord de Québec, ne reçoit pas normalement de vols internationaux. Icelandair a indiqué qu'un autre appareil viendrait chercher les passagers à Bagotville samedi pour les transporter à Keflavik, d'où ils pourront ensuite rejoindre leurs destinations finales en Europe.



