Le Japon, choqué, condamne officiellement la fuite de Carlos Ghosn: "C'est injustifiable"

"Injustifiable" et criminelle: près d'une semaine après les faits, les autorités japonaises ont officiellement condamné dimanche la fuite de Carlos Ghosn au Liban, rejetant aussi ses accusations d'une justice japonaise "partiale" et bafouant les droits humains.



L'ancien patron de Renault et Nissan est arrivé lundi dernier au Liban dans des circonstances encore troubles, alors qu'il avait l'interdiction formelle de quitter le Japon, où il était en liberté sous caution depuis fin avril 2019, dans l'attente de son procès pour malversations financières présumées.



"Le système judiciaire pénal de notre pays dispose de procédures appropriées pour établir la vérité dans des affaires et il est administré correctement, tout en garantissant les droits humains fondamentaux. La fuite d'un accusé sous caution est injustifiable", a déclaré dans un communiqué la ministre japonaise de la Justice, Masako Mori.



Les autorités japonaises n'ont aucune trace d'une sortie du territoire de Carlos Ghosn et il est donc soupçonné d'avoir utilisé "des moyens illégaux" pour quitter le pays, a-t-elle rappelé.



"Il est extrêmement regrettable que nous soyons arrivés à cette situation" a encore déploré la ministre. Elle a par ailleurs confirmé l'annulation de la caution de Carlos Ghosn et l'émission d'une "notice rouge" d'Interpol pour demander son arrestation.



"Je ne suis plus l'otage d'un système judiciaire japonais partial où prévaut la présomption de culpabilité, où la discrimination est généralisée et où les droits de l'Homme sont bafoués", avait lancé mardi Carlos Ghosn depuis le Liban.



"Crime"



Le magnat automobile déchu, ses proches et sa défense clament depuis le début son innocence sur toute la ligne et soutiennent qu'il a été victime d'un "complot" ourdi par Nissan pour le faire tomber, avec la complicité des autorités du pays.



Lui et son entourage dénonçait aussi les strictes conditions de sa liberté sous caution depuis fin avril 2019, après 130 jours passés en prison. Il avait notamment l'interdiction de parler à sa femme Carole, une "punition" qui visait uniquement à le démoraliser, selon sa défense.



Des organisations de défense des droits humains comme Amnesty International critiquent également depuis des années le système judiciaire japonais, très différend des systèmes occidentaux, basé selon eux sur la répétition des interrogatoires pour que l'accusé finisse par craquer.



Le parquet de Tokyo, qui était chargé de l'enquête sur Carlos Ghosn, a lui aussi officiellement réagi dimanche pour la première fois à sa fuite au Liban, qu'il a qualifiée de "crime".



Les enquêteurs japonais redoutaient un tel scénario et c'est pourquoi ils s'étaient opposés à sa libération sous caution, ont-ils rappelé dans un communiqué.



Serment brisé



"L'accusé Ghosn avait d'abondantes ressources financières et de nombreux points de chute à l'étranger. Il était facile pour lui de fuir", selon le parquet.



Le Franco-libano-brésilien de 65 ans avait une "influence significative" au Japon et dans le monde entier, et il y avait un "risque réaliste" qu'il détruise des preuves liées à son dossier, a ajouté le parquet.



La justice japonaise est "équitable" et ne poursuit que des individus dont elle pense pouvoir démontrer la culpabilité "au-delà du doute raisonnable", d'où le taux de condamnation très élevé au Japon, a encore affirmé le parquet.



En fuyant à l'étranger, Carlos Ghosn a par ailleurs brisé le "serment" qu'il avait fait de rester dans le pays pour se défendre lors de son procès, ont rappelé les enquêteurs.



"Il voulait échapper à la punition de ses propres crimes. Il n'y a aucune raison de justifier cet acte", ont-ils tranché.



Carlos Ghosn, dont une conférence de presse à Beyrouth la semaine prochaine est très attendue, est soupçonné de s'être envolé dimanche dernier de l'aéroport international du Kansai, près d'Osaka (ouest du Japon) à bord d'un jet privé, puis d'en avoir pris un autre à Istanbul pour rejoindre aussitôt le Liban.



Selon les autorités turques, deux étrangers l'ont assisté dans son itinéraire jusqu'à Istanbul. Après l'interpellation jeudi de sept personnes en Turquie, dont quatre pilotes, cinq d'entre elles ont été placées en détention provisoire.