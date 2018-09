Le Japon touché par le plus violent typhon en 25 ans: "Interdit de nous approcher des fenêtres"

Un très puissant typhon, considéré comme le plus violent qui ait frappé directement le Japon depuis 25 ans, a accosté mardi à la mi-journée, perturbant largement les transports et l'activité des entreprises.

"Actuellement le typhon traverse la région dans laquelle je suis. Il est vraiment beaucoup plus fort que d'habitude. Pour preuve je vous envoie une photo de ce midi avant que le coeur du typhon traverse Kyoto. Il nous est interdit de nous approcher des fenêtres pour le moment", a témoigné Noémie, une Française qui habite Kyoto, ancienne capitale du Japon.

Le cyclone Jebi, le 21e de la saison en Asie, a touché la préfecture de Tokushima (sud-ouest), sur l'île de Shikoku, a annoncé l'agence de météorologie. Cette dépression (950 hectopascals) est accompagnée de vents très violents, pouvant atteindre en rafales près de 220 km/heure par endroit, dans un très large périmètre. Des pluies diluviennes sont également redoutées et les populations habitant des zones inondables ou susceptibles d'être à la portée de coulées de boue doivent suivre les éventuelles consignes d'évacuation, ont insisté les autorités.

Les compagnies aériennes ont, par précaution, déjà annulé plus de 500 vols, et de nombreuses liaisons ferroviaires ont été suspendues. Les grands magasins de la région d'Osaka notamment (ouest) ont décidé de fermer exceptionnellement ce mardi. Des entreprises des zones qui devraient être les plus affectées ont demandé à leurs salariés de rester chez eux de même que des établissements scolaires à leurs élèves.

Pour rappel, un typhon est le stade final d'un cyclone tropical en Asie de l'Est. Dans l'Atlantique nord et le Pacifique Nord-Est, on l'appelle ouragan. Un cyclone tropical est une large zone de nuages orageux en rotation accompagnée de vents forts. Il prend forme dans les océans de la zone intertropicale à partir d'une perturbation qui s'organise en dépression tropicale puis en tempête..