Le jeune prodige marocain du PSV Eindhoven Mohammed Ihattaren choisit les Pays-Bas

Mohammed Ihattaren, 17 ans, le jeune milieu de terrain marocain du PSV Eindhoven, dont la décision finale, reportée à la suite du récent décès de son père, tenait tout le monde en haleine, a opté pour le maillot orange, à la grande joie du sélectionneur des Pays-Bas Ronald Koeman, a annoncé dimanche la Fédération néerlandaise de football (KNVB).

"J'ai longuement réfléchi en famille avant de me décider", avoue le prodige, champion d'Europe U17 avec les Pays-Bas. "Mais je porte ce maillot depuis les U14, et le mieux était de continuer sous les mêmes couleurs..." "Mo est un très jeune joueur à fort potentiel de développement qui joue déjà pour l'équipe première du PSV", a de son côté commenté Koeman. "Conserver ce genre de talent dans le football néerlandais est une excellente chose..." Au Maroc, par contre, c'est la soupe à la grimace. La fédération marocaine (FRMF) avait notamment pris en charge les frais de rapatriement du corps de son père, et assisté aux funérailles, dans l'espoir d'emporter la mise. Comme auparavant avec Hakim Ziyech (Ajax), Oussama Idrissi (AZ Alkmaar) et Noussair Mazraoui (Ajax), qui ont de leur côté opté pour les Lions de l'Atlas. On ne peut pas gagner à tous les coups. "Il était temps, un grand merci au PSV qui a su convaincre son joueur", a d'ailleurs déclaré Koeman. Sergino Dest (Ajax) vient lui pour rappel de se déclarer américain. Cela dit rien ne sera définitivement acquis concernant Ihattaren, tant que l'intéressé n'aura pas joué un match officiel sous la casaque orange. Il ne faisait à l'origine pas partie de la sélection pour les deux prochaines et dernières rencontres du Groupe C des qualifications pour l'Euro-2020 contre l'Irlande du Nord à Belfast, et l'Estonie, à Amsterdam, les 16 et 19 novembre. "Mais je pourrais l'ajouter s'il me dit après le week-end qu'il se sent prêt", a confié Koeman.