Le jihadiste français, Fabien Clain, tué en Syrie: il était proche de la cellule à l'origine des attentats de Bruxelles

Le jihadiste français Fabien Clain, considéré comme la "voix" qui a revendiqué au nom du groupe État islamique les attentats du 13 novembre 2015 à Paris, a été tué en Syrie, a-t-on appris jeudi de sources sécuritaire et proche du dossier. Selon France Inter qui a révélé l'information, son frère Jean-Michel, autre figure française du jihad, a quant à lui été grièvement blessé lors d'une frappe de la coalition, alors que les forces anti-EI sont en passe de faire tomber l'ultime réduit de l'organisation jihadiste dans l'est de la Syrie.

Condamné en France

Fabien Clain, 41 ans, a été identifié par les enquêteurs français comme celui qui avait enregistré le message audio revendiquant les attentats du 13-Novembre (130 morts et des centaines de blessés). Son frère Jean-Michel, 38 ans, a lui été identifié comme le psalmodieur des Anasheeds - chants religieux - entendus dans l'enregistrement. Estimant avoir démontré leur implication, les juges d'instruction ont émis un mandat d'arrêt contre eux en juin 2018. Converti à l'islam dans les années 1990, Fabien Clain, alias "frère Omar", et son frère se seraient radicalisés au début des années 2000. En 2009, il est condamné à cinq ans de prison, aux côtés d'un autre jihadiste français, Thomas Barnouin, dans l'affaire d'une filière dite d'Artigat.



Ces figures de l'EI, pilier de la mouvance toulousaine des Merah puis proches de la cellule ayant perpétré les attentats de Paris et Bruxelles en 2015-2016, étaient considérées comme résolues à poursuivre le combat en dépit des nombreuses défaites militaires du groupe jihadiste aujourd'hui réduit à une ultime poche de combattants.