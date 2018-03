Le jihadiste français Sabri Essid aurait été exécuté par l'EI à l'automne

Le jihadiste toulousain Sabri Essid aurait été exécuté par une "branche dure" du groupe Etat islamique en Syrie à l'automne selon plusieurs témoignages recueillis par les services de renseignement français, a indiqué jeudi une source proche du dossier.

"Il est considéré comme mort mais il est impossible d'avoir la certitude qu'il l'est vraiment", a précisé à l'AFP cette source, ajoutant que son frère Walid Essid était également "donné pour mort" mais dans d'autres circonstances.

Membre de la nébuleuse jihadiste du sud-ouest de la France, dans laquelle ont gravité Mohamed Merah et les frères Jean-Michel et Fabien Clain, Sabri Essid, 33 ans, est le fils d'un compagnon de la mère du jeune jihadiste Merah.

La semaine dernière, un magazine non-officiel de l'EI avait annoncé que le "demi-frère" de Mohamed Merah avait été tué par une mine.

Sabri Essid avait été intercepté en 2006 par l'armée syrienne avec une autre figure du jihadisme français issu de la filière du Sud-Ouest, Thomas Barnouin, alors qu'ils se rendaient en Irak pour prendre part au jihad contre les forces de la coalition internationale.

Remis aux autorités judiciaires françaises, ils avaient été condamnés en 2009 à cinq ans de prison en France. A sa sortie, Sabri Essid avait trouvé un emploi de grutier.

Au printemps 2014, Essid était reparti pour la Syrie afin de rejoindre l'EI. Il avait été reconnu en mars 2015 sur une vidéo diffusée par l'EI, où on le voit au côté de son beau-fils âgé d'une douzaine d'années qui exécute d'une balle dans le front un Palestinien présenté comme un espion.

Dans cette vidéo diffusée depuis la Syrie, il évoquait l'attaque du supermarché Hyper Cacher en janvier 2015 à Paris (4 morts), menaçait de s'en prendre aux Israéliens et disait vouloir conquérir Jérusalem.

Cette vidéo avait été diffusée trois ans, presque jour pour jour, après le début des tueries de Mohamed Merah, qui avait semé l'effroi en France en assassinat sept personnes - trois militaires et quatre Juifs - entre le 11 et le 19 mars 2012 à Toulouse et Montauban.