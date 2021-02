Le jour de la marmotte version Covid: des humains en carton pour assister au réveil de Phil

"Debout les campeurs et haut les cœurs". Si vous avez vu le film "Un jour sans fin" avec Bill Murray, sautez directement les premiers paragraphes. Sinon, commençons par expliquer ce qu’est le "jour de la marmotte".

Chaque année depuis 135 ans, le 2 février, jour de la Chandeleur, les habitants de la petite ville de Punxsutawney en Pennsylvanie (États-Unis) y prédisent la météo de la fin de l’hiver grâce à… une marmotte. Si elle émerge de son terrier et ne voit pas son ombre car il fait nuageux, elle restera à l’extérieur et l’hiver finira bientôt. Tandis que s’il fait beau et qu’elle voit son ombre, elle sera effrayée et se réfugiera dans son terrier, ce qui signifie que l’hiver continuera encore 6 semaines.

Une légende empruntée à d’autres légendes européennes similaires par les colons américains, qui est célébrée par des centaines de personnes venant assister au réveil de Phil, la marmotte de Punxsutawney, rendue célèbre par la comédie de 1993 "Un jour sans fin".

Mais cette année, la foule n’a pas pu se rassembler pour assister à l’évènement en raison du Covid. Elle a donc été remplacée par de faux habitants sous forme de pancartes. Les habitués étaient invités à suivre l’évènement sur leur télévision ou en streaming. Le reste de la cérémonie s’est déroulée, elle, normalement, avec l’habituel speech du volubile animateur de l’évènement.

Pour la petite histoire, Phil a choisi entre deux parchemins, chacun révélant une prédiction. Et il a décidé que le nord-est des États-Unis peut s’attendre à 6 semaines de plus d’hiver.

À noter qu’il y a d’autres marmottes (moins) célèbres outre-Atlantique. Elles sont au Canada est s’appelle Willie à Wiarton (Ontario), Sam à Shubenacadie (Nouvelle-Ecosse) et Fred au Val-d’Espoir (Québec).