Le keeper islandais Hannes Halldorsson élu "Homme du match" Argentine - Islande

(Belga) La FIFA a élu le gardien islandais Hannes Halldorsson "Homme du match" de la rencontre d'ouverture du Groupe D du mondial 2018 de football, Argentine - Islande (1-1) disputée samedi à l'Otkrytie Arena de Moscou.

Halldorsson, 34 ans, qui évolue à Randers dans la Superliga danoise, a en effet, entre autres, arrêté un penalty de Lionel Messi à la 64e minute, ainsi qu'un dangereux centre-tir de Cristian Pavon à la 86e. "Ce penalty de Messi, c'est évidemment mon rêve qui devient réalité", a-t-il avoué, "et en plus ce point pourrait au final valoir son pesant d'or pour la qualification. "J'avais étudié comment Messi frappait, et mon intuition a été la bonne..." (Belga)