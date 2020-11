Le lancement d'astronautes par SpaceX reporté de samedi à dimanche

(Belga) Le lancement prévu samedi par une fusée SpaceX de trois astronautes de la Nasa et d'un astronaute japonais vers la Station spatiale internationale (ISS) a été reporté de samedi à dimanche, en raison des vents dans la zone, a annoncé vendredi le chef de la Nasa.

Jim Bridenstine a annoncé que le lancement était dorénavant prévu pour dimanche à 19H27 (00H27 GMT lundi), depuis le centre spatial Kennedy en Floride, au lieu de samedi à 19H49. L'équipage est composé des Américains Michael Hopkins, Victor Glover et Shannon Walker, et du Japonais Soichi Noguchi. L'amarrage à l'ISS est prévu mardi à environ 04H00 GMT. Il s'agit de la première mission "opérationnelle" de six mois lancée par SpaceX, qui concrétise la reprise des vols habités depuis les Etats-Unis en mai dernier, après neuf ans d'interruption et de dépendance envers la Russie. La Nasa a officiellement certifié mardi la capsule Crew Dragon développée par SpaceX pour le transport de ses astronautes dans des vols réguliers, la jugeant sûre. SpaceX, société fondée par l'entrepreneur Elon Musk, avait préalablement réussi une mission de démonstration de mai à août, deux astronautes ayant été acheminés vers l'ISS puis ramenés sur Terre sans encombre. (Belga)