Le lobbying américain s'organise contre les taxes douanières de Trump

Plus de 80 groupes de pression des secteurs agricole, industriel, technologique, des services et de la distribution ont annoncé mercredi le lancement d'une vaste campagne pour dénoncer la politique protectionniste de Donald Trump.

Déplorant le déséquilibre commercial des Etats-Unis avec le reste du monde, le président américain a promulgué des hausses de droits de douane de 25% sur les importations américaines d'acier et de 10% sur celles d'aluminium. Il a en outre imposé des tarifs douaniers supplémentaires de 25% sur 50 milliards de dollars de marchandises chinoises importées aux Etats-Unis. Les partenaires américains ont rétorqué en taxant à leur tour des marchandises américaines, en particulier la Chine qui a pris des représailles identiques en imposant des taxes de 25% sur 50 milliards de dollars de biens américains. Les groupes de pression se sont regroupés au sein d'une coalition "pour s'opposer aux taxes douanières et mettre en lumière les bénéfices du commerce international pour l'économie américaine", expliquent-ils dans un communiqué commun. Leur campagne de plusieurs millions de dollars, qui prendra notamment la forme de publicités sur les réseaux sociaux et d'événements pour sensibiliser le Congrès, entend mettre en lumière des exemples concrets d'entreprises, de familles, de travailleurs déjà affectés par ces tarifs douaniers. "Tous les pans de l'économie américaine ont à perdre dans une guerre commerciale", a commenté Matthew Shay, président de la Fédération nationale des détaillants, pointant du doigt les pertes d'emplois et la hausse des prix. "Les emplois américains dans le secteur des fruits de mer sont alimentés par le commerce international", a détaillé de son côté John Connelly, président de la fédération nationale de la pêche. "Quand les fruits de mer sont importés aux Etats-Unis, ils sont transportés, stockés, transformés, coupés (...) distribués et vendus dans les magasins et les restaurants", a-t-il rappelé, ajoutant que le secteur, dont les marges sont faibles, ne pouvait supporter des taxes douanières supplémentaires. Cette campagne intervient alors que l'administration Trump doit promulguer des tarifs douaniers de 25% sur 200 milliards de dollars de biens chinois additionnels. Le président américain a aussi menacé de taxer l'ensemble des importations chinoises, soit plus de 500 milliards, si Pékin n'acceptait pas de réduire le colossal déficit américain (plus de 375 milliards en 2017).