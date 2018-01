Le magnat des casinos Steve Wynn accusé d'agressions sexuelles

(Belga) Le magnat américain des casinos Steve Wynn est accusé d'agression sexuelle par plusieurs employées de son groupe, dont le témoignage a été recueilli par le Wall Street Journal, allégations démenties par l'intéressé et sa société, Wynn Resorts.

Le quotidien rapporte plusieurs incidents supposés, lors desquels le PDG de Wynn Resorts aurait touché la poitrine d'une employée sans son consentement, forcé une autre à un rapport sexuel ou obtenu d'une troisième, masseuse, qu'elle le masturbe. Le Wall Street Journal dit avoir interrogé plusieurs dizaines de personnes, qui ont décrit, selon le quotidien, "un historique de comportement sexuel inapproprié qui s'étale sur plusieurs décennies". Après la publication de l'article, le titre du groupe Wynn Resorts, qui avait ouvert en hausse, a décroché et perdait 8,56% à 183,43 dollars vendredi vers 18H45 GMT dans un marché en hausse (+0,71%). Agé de 75 ans, Steve Wynn a qualifié d'"absurde" l'idée même qu'il ait pu agresser sexuellement une femme, dans une réaction transmise vendredi à l'AFP par une porte-parole de Wynn Resorts."Nous sommes aujourd'hui dans un monde où des gens peuvent porter des accusations, sans se préoccuper de la vérité", a-t-il déclaré, "et la personne (visée) a alors le choix de survivre à cette publicité diffamante ou de se lancer dans des procédures judiciaires sur plusieurs années." Celui qui est devenu responsable des finances du parti républicain après l'élection de Donald Trump a affirmé que son ancienne épouse Elaine était à l'origine de ces accusations, destinées à la favoriser, selon lui, dans la procédure qui oppose les deux ex-époux. Elaine Wynn réclame la révision des conditions du divorce en sa faveur. Steve Wynn contrôle environ 11,8% du capital de Wynn Resorts, tandis que son épouse en détenait environ 9,4% à fin 2016, selon le rapport annuel du groupe. Selon la valeur du titre à la clôture jeudi, la participation de Steve Wynn pèse 2,4 milliards de dollars et celle d'Elaine, 1,9 milliard. Le groupe Wynn Resorts a également dénoncé une manoeuvre d'Elaine Wynn pour "ternir la réputation de M. Wynn", dans une déclaration transmise à l'AFP. La société assure se conformer "aux standards les plus élevés en matière d'éthique". Elle indique avoir mis en place des formations anti-harcèlement obligatoires pour ses employés et avoir ouvert une ligne téléphonique dédiée, qui n'a jamais reçu, selon elle, aucun appel visant Steve Wynn. Parti d'un petit groupe de salles de bingo dans le nord-est des Etats-Unis, Steve Wynn a bâti un empire du jeu sur son nom, et a notamment fait construire les casinos Mirage et Bellagio à Las Vegas. (Belga)