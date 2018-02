Le Maire "soutient totalement" Gérald Darmanin

Le ministre de l'Economie et des Finances Bruno Le Maire a apporté mardi son soutien "total" au ministre de l'Action et des Comptes publics Gérald Darmanin, visé par une plainte pour viol.

"Je soutiens totalement Gérald Darmanin", a déclaré M. Le Maire en marge d'une rencontre avec des assureurs à Bercy.

"Je travaille très bien avec lui ici au ministère de l'Economie et des Finances, depuis le premier jour et je continuerai à travailler très bien avec lui ici au ministère de l'Economie et des Finances, au service de tous les Français", a-t-il ajouté.

La justice a récemment rouvert à Paris l'enquête sur une accusation de viol visant M. Darmanin pour des faits présumés remontant à 2009, mais qu'il a vigoureusement contestés. Une première plainte mi-2017, émanant de la même personne, avait été classée sans suite.

Plusieurs membres du gouvernement et de la majorité ont déjà apporté leur soutien au ministre, tandis qu'une partie de la droite a mis la pression lundi pour que l'ancien membre du parti Les Républicains démissionne.

M. Darmanin est attendu mardi après-midi à l'Assemblée nationale pour la séance de questions au gouvernement.