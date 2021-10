Le Maroc instaure également un passe sanitaire

(Belga) Le Maroc exigera lui aussi l'utilisation d'une carte de vaccination en raison de la pandémie de coronavirus. À partir de jeudi, les personnes en auront besoin pour voyager entre les villes ou les provinces, ou pour se rendre à l'étranger, rapportent les médias marocains.

Le gouvernement indique que le laissez-passer sera bientôt également nécessaire pour accéder aux lieux publics tels que les hôtels, les magasins et les restaurants. Les Marocains qui ont été vaccinés contre le coronavirus peuvent obtenir le certificat de vaccination via un site web officiel. Si cela échoue, ils peuvent également se rendre dans les bureaux du gouvernement. Une déclaration officielle indique que les entreprises et les responsables gouvernementaux doivent veiller au respect des nouvelles règles. Les Marocains qui n'ont pas encore reçu deux doses de vaccin sont invités à se faire vacciner complètement dès que possible. Le Maroc a déjà la campagne de vaccination la plus efficace d'Afrique du Nord, selon les chiffres du site de données Our World in Data. Plus de 56% de la population serait entièrement vaccinée. Ce chiffre est également bien supérieur à la moyenne internationale. (Belga)