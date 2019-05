Le message poignant des parents de Maddie McCann, 12 ans après sa disparition: "C’est à nouveau cette période de l’année"

Ce vendredi, cela fait 12 ans que la petite fille Maddie McCann, alors âgée de 3 ans, a mystérieusement disparu de l'appartement de Praia Da Luz au Portugal où elle séjournait avec ses parents.

Les parents, tout comme Scotland Yard, n'ont jamais perdu espoir de retrouver la fillette vivante, étant donné qu'aucune preuve de sa mort n'a jamais été trouvée. La police britannique a continué d'enquêter et d'explorer des "pistes sérieuses", plus de 10 ans après cette mystérieuse disparition.

Sur le site dédié à la recherche de leur fille, Kate et Gerry McCann ont par ailleurs publié un message poignant ce vendredi. "Madeleine aurait eu seize ans ce mois-ci. Il est impossible de décrire avec des mots ce que nous ressentons", écrivent-ils. "C’est à nouveau cette période de l’année. Même si nous aimerions passer directement à côté des deux premières semaines de mai, il n’y a pas moyen de les éviter."

Le couple évoque également la recherche de sa fille, qui est toujours en cours. "Il est rassurant et rassurant de savoir que l’enquête se poursuit et que de nombreuses personnes dans le monde restent vigilantes. Merci à tous ceux qui continuent à nous soutenir, pour votre espoir et votre conviction. Ça prendra le temps qu’il faut…", ont-ils conclu.





Les révélations incroyables d'un hebdomadaire portugais

L'hebdomadaire portugais 'Sol' affirmait en début de semaine que Kate McCann était un agent secret du MI5 en mission lorsque sa fille a disparu.

Le journaliste qui signe cet article affirme avoir été informé par une femme médecin d'un lien entre l'"activité secrète" des parents et la disparition de leur fille. En effet, si le 'Sol' affirme que Kate faisait partie du MI5 (le service des renseignements du Royaume-Uni), il suspecte également le papa d'être un potentiel espion.

Selon le journaliste, cette piste expliquerait pourquoi Gordon Brown a décidé d'envoyer l'ambassadeur britannique John Buck sur les lieux juste après la disparition.