Le Mexique et les Etats-Unis proches d'un accord pour relancer l'Aléna

Le Mexique et les Etats-Unis sont sur le point de finaliser un accord préliminaire, préalable à une reprise des discussions avec le Canada sur un nouvel Aléna, l'accord de libre-échange liant les trois pays, ont annoncé mercredi les négociateurs mexicains.

Le ministre mexicain de l'Economie Ildefonso Guajardo a déclaré espérer conclure "dans les prochaines heures ou les prochains jours" les discussions bilatérales avec son homologue américain, le représentant au Commerce Robert Lighthizer, engagées il y a cinq semaines à Washington. "Il est possible qu'on boucle tout entre les Etats-Unis et le Mexique cette semaine", a de son côté indiqué à des journalistes Jesus Seade, le négociateur en chef du Mexique dans les négociations pour un nouvel Aléna. "Le Canada doit encore nous rejoindre, nous ne devons pas nous précipiter, mais nous sommes déjà proches", a-t-il ajouté, en précisant que les sujets difficiles étaient abordés. Parmi eux figure notamment la demande américaine d'une clause dite "crépusculaire", qui impliquerait que l'accord soit approuvé à nouveau tous les cinq ans, ce à quoi le Mexique comme le Canada sont opposés. La négociatrice canadienne Chrystia Freeland s'est dite encouragée par les progrès réalisés. Le ministre mexicain de l'Économie avait indiqué que le Canada rejoindrait les pourparlers une fois que les questions les plus importantes pour son pays auraient été réglées. Le négociateur mexicain, M. Seade, s'est dit optimiste sur le fait que l'accord puisse être conclu d'ici le 29 août. Les responsables américains avaient fait savoir que si l'accord pouvait être conclu avant la fin du mois d'août, il serait possible d'obtenir l'approbation du Congrès pour le nouvel Aléna avant que le président élu du Mexique, Andrés Manuel Lopez Obrador, ne prenne ses fonctions le 1er décembre en remplacement d'Enrique Peña Nieto. Cela mettrait également l'accord en place avant que le nouveau Congrès américain ne siège en janvier, ce qui le protégerait de la possibilité d'une opposition des démocrates si ceux-ci remportent la majorité lors des élections de mi-mandat de novembre. Les négociations pour moderniser l'Aléna, signé il y a 24 ans, ont été entamées il y a un an à la demande de Donald Trump, qui juge cet accord responsable de la disparition de milliers d'emplois dans son pays, en particulier dans le secteur automobile.