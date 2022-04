Le ministère de la Santé du Québec diffuse un lien renvoyant vers Pornhub

(Belga) Le ministère de la Santé du Québec s'est excusé jeudi après avoir diffusé un tweet mettant à jour l'évolution des cas de Covid-19 dans la province canadienne avec un lien qui renvoyait par erreur vers le site pornographique Pornhub.

"En raison d'une situation hors de notre contrôle, un lien avec du contenu inapproprié a été publié sur notre compte Twitter. Nous en cherchons les causes. Nous sommes désolés des inconvénients", a écrit le ministère après avoir supprimé le message en question. Le lien raccourci devait initialement diffuser les données les plus récentes concernant la pandémie dans la province francophone du Canada, qui enregistrait jeudi plus de 3.100 nouveaux cas et 26 décès supplémentaires. Contacté par l'AFP, le ministère a expliqué que le lien "a été détourné vers un site non recommandable". Pornhub, l'un des sites pornographiques les plus populaires de la planète, est une filiale de la société MindGeek, basée à Montréal et domiciliée au Luxembourg. "Dès que nous avons été mis au courant de la situation, nous avons supprimé le tweet", a précisé le ministère. Le compte Santé Québec recense plus de 100.000 abonnés sur ce réseau social et est géré par la direction des communications, d'après sa biographie. "Des vérifications sont en cours actuellement afin de savoir exactement ce qui s'est passé", a-t-il ajouté. L'incident, qui n'a pas échappé aux internautes, a entraîné de nombreuses réactions, entre amusement, moquerie et agacement. (Belga)