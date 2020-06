Le ministre de l'Éducation appelle les écoles à signaler les insultes à l'hymne chinois

(Belga) Le ministre hongkongais de l'Éducation a appelé samedi les directeurs d'école à signaler auprès de la police les outrages à l'hymne chinois, criminalisés par un projet de loi controversé. La nouvelle loi, approuvée jeudi par le parlement et qui doit encore être signée par la cheffe de l'exécutif Carrie Lam - ce qui est une formalité -, prévoit jusqu'à trois ans de prison pour quiconque moquerait ou insulterait "La marche des volontaires".

"C'est insensé que le secrétaire à l'Éducation étende une telle mesure dissuasive aux écoles", s'est indigné Joshua Wong, un militant pro-démocratie. Pékin est remonté depuis plusieurs années par les cris et sifflements qui accueillent parfois l'hymne chinois, dans un contexte de montée d'un courant indépendantiste dans l'ancienne colonie britannique. Les manifestations pro-démocratie et anti-gouvernementales agitent depuis plus d'un an ce territoire administré par la Chine. Le camp pro-démocratie voit cette loi comme une nouvelle arme de Pékin pour tenter de museler la dissidence et empiéter sur la liberté d'expression et les droits plus importants dont jouit Hong Kong par rapport à la Chine continentale. (Belga)