Le moment EFFRAYANT où une montgolfière fait un atterrissage difficile et heurte plusieurs personnes (vidéo)

Une scène de panique s’est déroulée lors d’un festival dédié aux montgolfières ce samedi à Hannibal dans le Missouri: un engin a heurté plusieurs personnes lors d’un atterrissage compliqué. Il n’y a eu que des blessés légers.

En effectuant un atterrissage difficile, la montgolfière a créé un mouvement de panique et a heurté plusieurs personnes sur son passage. Des cris se sont fait entendre et la foule s’est mise à courir dans tous les sens.



D’après CNN, les personnes bousculées n’ont été que légèrement blessées, parmi elles une petite fille et une dame, touchée à la main.



Une ambulance et un camion de pompiers ont été envoyés sur place mais les choses sont rapidement rentrées dans l’ordre. L’événement a ensuite pu se poursuivre comme prévu.