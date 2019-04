Le monde entier pleure Notre-Dame de Paris: "Une tragédie française, européenne et mondiale"

"Symbole de la France", une catastrophe "terrible à voir", des "scènes déchirantes": de Berlin, Londres, Washington et d'autres capitales, du Vatican ou de Jérusalem, les réactions se sont multipliées lundi soir après l'incendie qui a ravagé la cathédrale Notre-Dame de Paris.





ALLEMAGNE



"Ces horribles images de Notre-Dame en feu font mal. Notre-Dame est un symbole de la France et de notre culture européenne. Nous sommes avec nos pensées avec les amis français", a tweeté le porte-parole de la chancelière Angela Merkel, Steffen Seibert.





ETATS-UNIS



"C'est si terrible d'assister à ce gigantesque incendie à Notre-Dame de Paris", a tweeté le président Donald Trump, alors que l'incendie ne faisait que commencer. "Il faut agir vite", a-t-il ajouté, conseillant le recours à des "bombardiers d'eau". Plus tard, à la tribune d'une réunion politique, il a estimé que la cathédrale était "l'un des grands trésors du monde". "C'est au-delà des pays, c'est au-delà de tout", a-t-il poursuivi.



"Notre-Dame est l'un des grands trésors du monde, et nous pensons au peuple de France dans ce moment douloureux", a de son côté tweeté l'ex-président Barack Obama. "C'est dans notre nature d'être en deuil quand nous perdons notre histoire - mais c'est aussi dans notre nature de reconstruire pour demain, aussi solide que nous le pouvons".



"Etant à Paris ce (lundi) soir, mon coeur souffre avec le peuple de France", a tweeté son épouse Michelle. "Mais je sais que Notre-Dame nous émerveillera de nouveau".







GRANDE-BRETAGNE



La Première ministre Theresa May a adressé ses "pensées à la population française" et "aux services d'urgence qui combattent le terrible incendie de la cathédrale Notre-Dame".



"Londres est dans la tristesse avec Paris aujourd'hui, et dans l'amitié toujours. #NotreDame", a tweeté le maire de Londres Sadiq Khan.





VATICAN



"Le Saint-Siège a appris avec incrédulité et tristesse la nouvelle du terrible incendie qui a ravagé la cathédrale Notre-Dame de Paris, symbole de la chrétienté, en France et dans le monde", a réagi le Vatican, exprimant sa "proximité" avec les catholiques français et les Parisiens.



"Nous exprimons notre solidarité avec l'Eglise de France en cette période de semaine sainte et nous souhaitons le meilleur à cette église ainsi qu'à ses fidèles", a de son côté déclaré l'Eglise catholique de Terre sainte dans un communiqué diffusé à Jérusalem.





BELGIQUE



"#NotreDamedeParis en feu, une immense émotion, Victor Hugo, une part de l'Histoire de France, de l'Europe. Mes pensées et mon soutien pour nos Amis français. @EmmanuelMacron #paris #france", a écrit le Premier ministre belge Charles Michel.





UNESCO



L'organisation se tient aux "côtés de la France pour sauvegarder et réhabiliter ce patrimoine inestimable", a tweeté la directrice générale, l'ancienne ministre française de la Culture Audrey Azoulay.





UNION EUROPEENNE



"Quelle triste spectacle. Quelle horreur. Je partage l'émotion de la nation française qui est aussi la nôtre", a écrit le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker dans un communiqué en français.



"Notre-Dame de Paris est Notre-Dame de toute l'Europe. Nous sommes tous avec Paris aujourd'hui", a écrit de son côté Donald Tusk, président du Conseil européen, sur son compte Twitter.





ONU



Le secrétaire général Antonio Guterres, s'est déclaré "horrifié par les images de l'incendie". Dans un tweet, l'ex-Premier ministre portugais ajoute que ses "pensées vont au peuple et au gouvernement français".





ESPAGNE



"L'incendie à Notre-Dame est une catastrophe pour la France. Et pour l'Espagne et l'Europe. Les flammes détruisent 850 ans de notre histoire, de notre architecture, peinture, sculpture. Ce sera difficile à oublier. La France peut compter sur nous pour retrouver la grandeur de son héritage", a tweeté le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez.





ITALIE



C'est "un coup au coeur pour les Français et pour nous tous les Européens", a tweeté, en français, le chef du gouvernement Giuseppe Conte.



"Incendie terrifiant à la cathédrale Notre-Dame. Une pensée pour le peuple de Paris. De l'Italie toute notre proximité et toute l'aide que nous pourrons donner", a écrit de son côté le ministre de l'Intérieur Matteo Salvini.



"Rome embrasse Paris", a tweeté, également en français la maire de Rome Virginia Raggi. "Les Romains sont aux côtés des citoyens parisiens. Une pensée pour tous les Français", a-t-elle ajouté.





PORTUGAL



Le président Marcelo Rebelo de Sousa a écrit à son homologue français pour regretter l'incendie d'un "symbole important de l'imaginaire collectif", qu'il a qualifié de "tragédie française, européenne et mondiale".





POLOGNE



"Une tragédie pour les gens croyants, une catastrophe pour la culture et l'art mondiaux", a écrit le président Andrzej Duda sur son compte Twitter.





GRECE



"Ce n'est pas qu'une catastrophe nationale pour la France, mais aussi pour l'Europe et le patrimoine mondial. Emmanuel Macron nous sommes à tes côtés", a tweeté le Premier ministre Alexis Tsipras.



"Athènes suit avec une grande douleur l'incendie de Notre-Dame", a tweeté le maire d'Athènes Georgios Kaminis.





AUTRICHE



"Images choquantes de Paris. Un emblème, un patrimoine culturel de l'humanité et un des plus beaux ouvrages d'art de l'histoire de France, Notre-Dame est en flammes", a écrit le chancelier autrichien Sebastian Kurz.





TURQUIE



"La destruction de ce chef-d'oeuvre architectural appartenant au Patrimoine mondial est une catastrophe pour l'humanité entière", a tweeté le chef de la diplomatie Mevlüt Cavusoglu.





ISRAEL



"Solidarité la plus profonde avec la France et la nation française après le terrible incendie à Notre-Dame, un symbole mondial de civilisation", a écrit le ministre des Affaires étrangères Israel Katz.





JAPON



"La cathédrale de Notre-Dame est vraiment un patrimoine du monde", a souligné lundi le porte-parole du gouvernement, Yoshihide Suga, lors d'une conférence de presse. "Si le gouvernement français demandait de l'aide de quelque manière que ce soit, le gouvernement japonais étudierait cela avec détermination", a-t-il ajouté.







IRAN



"Attristé que Notre-Dame - ce monument emblématique dédié au culte de notre Dieu unique et qui nous a tous rapprochés à travers le chef-d'oeuvre littéraire de Hugo - soit partiellement détruite après avoir traversé les guerres et la révolution pendant 800 ans. Nos pensées vont aux Français et tous les catholiques", a tweeté le ministre des Affaires étrangères, Javad Zarif.





CANADA



"Cela nous brise le coeur de voir la cathédrale Notre-Dame de Paris en proie aux flammes. Nous pensons à nos amis français", a tweeté le Premier ministre Justin Trudeau.





EMIRATS



"Très attristés par le terrible incendie qui détruit la grande cathédrale Notre-Dame. Un monument sacré important pour la France et au-delà. Une terrible catastrophe", a tweeté le ministre des Affaires étrangères Anwar Gargash.





EGYPTE



Le Caire a suivi "avec tristesse et regret" l'incendie de Notre-Dame, qui est une "partie du patrimoine mondial", selon le ministère des Affaires étrangères.





VENEZUELA



"Nous savons que le peuple français, toujours à l'avant-garde de la culture mondiale, se remettra de cette tragédie", a tweeté l'opposant et président autoproclamé Juan Guaido.





BRESIL



"Au nom des Brésiliens, je manifeste ma profonde tristesse après le terrible incendie qui a dévasté un des plus grands symboles de la culture et de la spiritualité chrétienne et occidentale, la cathédrale Notre-Dame de Paris", a tweeté le président Jair Bolsonaro.



Neymar, la star brésilienne du PSG, a tweeté "Priez pour la France" avec un croquis où l'on voit le bossu Quasimodo étreindre avec tristesse un modèle réduit de la cathédrale.