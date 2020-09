Le monde ne doit pas être dominé par la "rivalité" USA-Chine

(Belga) "Le monde tel qu'il est aujourd'hui ne peut pas se résumer à la rivalité entre la Chine et les États-Unis", a déclaré mardi Emmanuel Macron devant l'ONU, en appelant la communauté internationale à "construire de nouvelles alliances".

"Nous ne sommes pas collectivement condamnés à un pas de deux qui, en quelque sorte, nous réduirait à n'être que les spectateurs désolés d'une impuissance collective", a précisé le président français dans son discours à l'Assemblée générale des Nations unies. Emmanuel Macron est intervenu par vidéo quelques heures après Donald Trump qui a de nouveau vivement attaqué la Chine, illustrant le risque de "nouvelle guerre froide" entre les deux géants. Sans citer les Etats-Unis, le président chinois Xi Jinping a pour sa part mis en garde contre "le piège d'un choc des civilisations". Pour le président français, "le monde tel qu'il est aujourd'hui ne peut pas se résumer à la rivalité entre la Chine et les États-Unis, quel que soit le poids mondial de ces deux grandes puissances, quelle que soit aussi l'histoire qui nous lie, en particulier aux États-Unis d'Amérique". Face à eux, "nous avons des marges de manoeuvre. A nous de les utiliser et à nous de savoir définir les priorités qui sont les nôtres dans cet environnement, de poser avec clarté nos choix et de construire des alliances nouvelles", a-t-il ajouté. Emmanuel Macron a en particulier appelé l'Europe à "prendre toute sa part de responsabilité" et "à ne pas se dérober". "L'Union européenne, dont beaucoup en quelque sorte, prédisaient la division et l'impuissance, a fait à la faveur de la crise, un pas historique d'unité, de souveraineté, de solidarité, de choix de l'avenir", a-t-il estimé. Il a notamment cité son action pour faire d'un vaccin contre le Covid-19 un bien universel ou pour réduire la dette des pays pauvres, notamment africains. (Belga)