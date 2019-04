Le mont Everest à nouveau mesuré

(Belga) Le Népal a envoyé une équipe sur le mont Everest afin de remesurer la hauteur exacte de la plus haute montagne du globe. Le Premier ministre népalais, Prasad Sharma Oli, a solennellement salué les membres de l'expédition, composée d'un expert, de trois sherpas et d'un guide de montagne, a annoncé un porte-parole du service topographique. Les données seront évaluées avant d'être présentées au mois de décembre.

C'est la première fois que le Népal effectue une telle mission car c'est une équipe indienne qui avait mesuré le toit du monde pour la dernière fois, en 1954. Depuis lors, l'altitude officiellement retenue est de 8.848 mètres. Mais selon les données satellitaires, les terribles tremblements de terre d'avril 2015 -ayant causé la mort de 9.000 morts- auraient fait bouger ce géant de roche et de glace, et provoqué un tassement. L'équipe va arpenter les pentes de l'Everest et disposer à divers endroits des antennes GPS. Chaque année, des centaines d'alpinistes tentent de conquérir la montagne située dans la chaîne de l'Himalaya, sur la frontière entre le Népal et la Chine (Tibet). Depuis la première expédition de 1953, plus de 5.000 personnes ont réussi à atteindre le sommet, mais des centaines de personnes sont aussi décédées. La haute saison pour l'ascension ne dure que quelques semaines par an, d'avril à mai, en fonction du climat. Pour avoir le droit de s'élancer à l'assaut de l'Everest, les étrangers doivent acheter un permis qui coûte environ 9.000 euros. (Belga)