Le Mossad inspire le cinéma

Opérations risquées et scénarios rocambolesques: le Mossad et les services de sécurité israéliens ont plus d'une fois inspiré le cinéma et Hollywood.

- "The Red Sea Diving Resort" (2019): tourné en Afrique du Sud et Namibie, le film de l'Israélien Gideon Raff raconte l'"opération Frères", imaginée par le Mossad entre 1981 et 1985. Sept mille juifs éthiopiens ont été exfiltrés du Soudan vers Israël. Les agents chargés de l'opération ont séjourné dans ce pays musulman hostile à Israël en prétextant gérer un village de vacances pour amateurs de plongée, sur la mer Rouge. Sortie prévue en janvier 2019.

- "L'Ange du Mossad" (2018): l'Israélien Ariel Vromen porte à l'écran l'histoire d'Achraf Marwan, gendre de l'ancien président égyptien Gamal Abdel Nasser et conseiller spécial de son successeur, Anouar al-Sadate. Il a été soupçonné d'avoir été un agent double travaillant pour les services secrets israéliens et égyptiens et d'avoir alerté le Mossad de l'imminence d'une attaque à la veille de la guerre du Kippour en 1973. Le film est sorti sur Netflix le 14 septembre. Achraf Marwan est mort en 2007, dans des circonstances troubles, tombant du balcon de son appartement londonien.

- "Opération finale" (2018): plusieurs films se sont inspirés de la traque et de l'enlèvement du criminel nazi Adolf Eichmann, exfiltré d'Argentine par le Mossad pour être jugé en Israël. Le dernier en date, "Opération finale", est sorti dans les salles obscures américaines le 29 août, avec Ben Kingsley dans le rôle d'Eichmann, qui finit pendu en 1962.

- "Munich" (2005): le film le plus connu sur le Mossad. Steven Spielberg a mis en scène l'opération "Colère de Dieu", l'élimination de onze Palestiniens en représailles à la prise d'otages sanglante de sportifs israéliens lors des JO à Munich de 1972. Nominé dans cinq catégories pour les Oscars, le film a généré plus de 130 millions de dollars au box office.

- "L'Affaire Rachel Singer" (2010): relate la mission de trois agents du Mossad tentant d'exfiltrer un ancien nazi et s'inspire librement des traques d'Adolf Eichmann et d'un autre criminel de guerre nazi, Josef Mengele, mort sans jamais avoir été capturé. C'est l'adaptation britannico-américaine d'un film israélien "La Dette", sorti en 2007.

- "Va, vis et deviens" (2005) : Après l'"opération Frères", des milliers de juifs éthiopiens sont exfiltrés en 1984 du Soudan où ils se sont réfugiés vers Israël, lors de l'"opération Moïse" menée conjointement par l'Etat hébreu et les Etats-Unis avec l'appui de responsables soudanais. Dans l'espoir de sauver son fils, une réfugiée chrétienne le fait passer pour juif. Le film franco-israélien raconte le destin de ce petit garçon devenu Shlomo, confronté à une nouvelle culture, à la judaïté, au racisme et à la guerre dans les Territoires occupés.

- "Les Patriotes" (1994) : le film du Français Eric Rochant suit un jeune juif français recruté par les services secrets israéliens. Ses missions s'inspirent librement de l'opération "Opéra", dans laquelle des avions israéliens avaient détruit en 1981 la centrale nucléaire irakienne d'Osirak, et de l'histoire de l'ancien espion juif américain Jonathan Pollard emprisonné pendant 30 ans pour avoir fourni à Israël des milliers de documents secrets sur les activités d'espionnage des Etats-Unis, principalement dans les pays arabes.