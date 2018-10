Le musée national de Syrie rouvre ses portes après six ans de fermeture

(Belga) Le musée national de Syrie a rouvert ses portes dimanche à Damas après six ans de fermeture provoquée par la guerre civile.

"La réouverture du musée est un message de sécurité pour la Syrie", s'est félicité le ministre de la Culture, Mohamed al-Ahmad. La plupart des musées syriens ont été contraints de fermer leurs portes en 2012 et plus de 300.000 objets divers ont été déplacés et logés dans des endroits sûrs dans la capitale. Depuis le début de la guerre en 2011, des dizaines de sites archéologiques syriens ont été détruits, endommagés ou pillés. On estime qu'un demi-million de personnes ont perdu la vie depuis le début des violences en Syrie, et 22 millions d'autres ont été déplacées. (Belga)