Marilane avait disparu mystérieusement le 2 août: sa voiture et un corps retrouvés dans un conteneur

Qu'est-il arrivé à Marilane Carter? Cette mère de 3 enfants, âgée de 36 ans, épouse d'un pasteur, fait la une des journaux américains.

Depuis une bonne quinzaine de jours, Marilane n'avait plus donné signe de vie et les avis de recherche se multipliaient dans plusieurs états américains pour retrouver la jeune mère.

Ce mercredi, les espoirs de ses proches ont été anéantis quand sa voiture a été retrouvée dans un conteneur et un corps -probablement le sien -à l'intérieur du véhicule. C'est l'oncle de Carter qui a fait cette macabre découverte. Il parcourait les rues du comté de Crittenden pour retrouver Marilane quand il a découvert la porte d'un conteneur ouverte, la voiture de sa nièce à l'intérieur et un corps en état de décomposition. Mais que lui est-il arrivé?

Retour sur les faits

Marilane est partie le 1er août, du logement familial situé dans l'état du Kansas pour rendre visite à ses parents en Alabama et chercher de l'aide. La mère de 3 enfants traversait une période d'anxiété et n'était pas bien. Elle a donc entamé ce trajet d'une durée de 10 heures en voiture pour rejoindre le domicile de ses parents. Mais elle n'est jamais arrivée, suscitant une vive inquiétude pour ses proches.

Sa trace a été retrouvée via son relevé bancaire dans un hôtel, dans lequel elle est restée 3 heures, le 2 août avant de reprendre la route et d'appeler ses parents de nombreuses heures plus tard pour leur dire qu'elle était perdue et qu'elle n'arrêtait pas de se tromper de chemin. Marilane Carter n'a ensuite plus donné signe de vie.

Les enquêteurs n'ont pas dévoilé les causes du décès mais semblent écarter la piste d'un acte criminel.

"Je crois que tout ce qui s'est passé est arrivé de sa propre initiative", a déclaré le chef Todd Grooms du département du shérif du comté de Crittenden, sans révéler plus de détails. Après identification, une autopsie devra révéler les causes du décès.