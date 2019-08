Le navire de secours de SOS-Méditerranée et MSF est arrivé à Marseille

Le navire de secours des migrants naufragés de SOS-Méditerranée et Médecins Sans Frontières (MSF), l'Ocean Viking, est arrivé à Marseille lundi pour une escale technique avant de "repartir le plus rapidement possible" en Méditerranée centrale, la route migratoire maritime la plus meurtrière du monde.

"Cette escale va nous permettre de finaliser les derniers préparatifs, de régler les derniers aspects techniques (...) et de compléter notre équipement de recherche et sauvetage, notamment l'installation de canots et de radeaux pneumatiques et d'une antenne satellite supplémentaire", a précisé à l'AFP Laura Garel, porte-parole de l'ONG SOS-Méditerranée.

Les membres de l'équipage du bateau --9 membres de MSF et une équipe de 13 personnes de SOS-Méditerranée-- vont également recevoir "le dernier briefing" avant de partir "patrouiller dans les zones internationales, au large de la Libye, effectuer leur mission de recherche et sauvetage", a ajouté Mme Garel.

Battant pavillon norvégien, l'Ocean Viking, long de 69 m sur 15 m de large et construit en 1986 pour l'assistance aux plates-formes pétrolières en Mer du Nord, pourra accueillir 200 à 300 naufragés.

Quatre canots de sauvetage semi-rigides, un "hôpital", des hébergements, des espaces de stockage et une plateforme de débarquement pour les canots seront installés à bord.

"Nous retournons en mer car les gens meurent, il y a une souffrance humaine à échelle industrielle", a déclaré la semaine dernière Joanne Liu, présidente de MSF, selon qui les États ont une "logique meurtrière" en voulant "faire disparaitre les sauveteurs" et en proposant comme "solutions" aux migrants, "la noyade ou le retour en Libye".

Au terme de près de trois ans en mer, l'Aquarius, précédent bâtiment de SOS-Méditerranée qui a secouru 30.000 migrants naufragés, avait été contraint de cesser ses activités en décembre 2018, successivement privé de son pavillon de Gibraltar puis de Panama

Au moins 669 personnes sont mortes en tentant de traverser la Méditerranée depuis le début de l'année, selon le Haut commissariat aux réfugiés (HCR). A ce chiffre s'ajoutent les 150 personnes qui ont perdu la vie jeudi en Libye après le naufrage de leur embarcation au large de la ville de Khoms, "pire" tragédie en mer Méditerranée cette année selon l'ONU.