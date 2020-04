Le navire-hôpital USNS Comfort quitte New York, signe du recul de l'épidémie

Arrivé le 30 mars à New York, alors que la pandémie de coronavirus était en pleine explosion, le navire-hôpital militaire américain USNS Comfort en est reparti jeudi, sans avoir jamais tourné à plein régime.

Ce bateau blanc de 270 mètres de long, marqué de croix rouges et d'une capacité de 1.000 lits, était entré dans le port de New York en grande pompe, envoyé par le président Donald Trump et salué comme "un symbole d'espoir" par le maire de New York Bill de Blasio.

Une foule s'était alors rassemblée pour applaudir son arrivée, mais jeudi ils n'étaient que quelques New-Yorkais à le regarder repartir pour son port d'attache de Norfolk, en Virginie, a constaté l'AFP.

Un monsieur âgé a applaudi en silence en le voyant quitter doucement le port de New York, entre deux averses.

Depuis le point d'ancrage à l'ouest de Manhattan, le bateau et son équipage de quelque 1.200 marins ont finalement traité peu de patients: 182 au total, dont 70% étaient atteints du coronavirus, a indiqué jeudi le capitaine Patrick Amersbach, commandant pour la partie médicale, cité dans un communiqué.

"Beaucoup de ces patients souffraient de rapides et multiples défaillances d'organes, nécessitant des respirateurs artificiels", a précisé le communiqué de la Marine américaine.

Sur la base des modèles de propagation de la maladie, la capitale économique américaine se préparait à voir ses hôpitaux submergés de malades.

Le gouverneur de l'Etat avait ordonné aux hôpitaux d'augmenter leur capacité au minimum de 50%, voire de la doubler si possible.

Finalement, le scénario du pire ne s'est pas réalisé.

Si New York reste la ville au monde la plus touchée par l'épidémie, avec près de 160.000 cas recensés et plus de 17.000 morts confirmés ou probables de la maladie, les capacités disponibles n'ont jamais été pleinement utilisées.

Le nombre de personnes hospitalisées à New York, y compris les malades autres que le virus, est revenu d'un maximum de 20.000 environ mi-avril à quelque 7.200 actuellement, selon les chiffres du Covid Data Project.

Dans ce contexte, le grand centre de conférences Javits Center à Manhattan, qui avait été transformé en hôpital de campagne avec quelque 2.500 lits, devrait lui aussi fermer la semaine prochaine.