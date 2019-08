Le Népal prévoit des règles plus strictes pour les alpinistes du mont Everest

(Belga) Les alpinistes inexpérimentés ne seront plus autorisés à gravir le mont Everest depuis le Népal à partir de la prochaine saison. Il s'agit d'une des mesures décidées par le comité mis en place après la mort de neuf personnes lors de la dernière saison d'escalade de la plus haute montagne du monde (8.848 mètres). Le gouvernement a l'intention de mettre en oeuvre ces mesures.

Le comité a été créé en juin pour étudier les circonstances du décès des alpinistes et en tirer des leçons. Le Népal avait autorisé un nombre record de 381 personnes à gravir le mont Everest (280 ont atteint le sommet). Les membres du comité proposent désormais de durcir les règles. Les alpinistes qui veulent escalader le mont Everest devront par exemple prouver qu'ils ont déjà gravi une montagne d'au moins 6.500 mètres au Népal, a expliqué Ghanashyam Upadhyaya, président du comité. Les candidats devront par ailleurs démontrer leur bonne forme physique et engager un guide expérimenté. Il est également proposé d'introduire un montant minimum de 35.000 dollars (plus de 31.000 euros) afin de gravir l'Everest, ajoute la chaîne de télévision britannique BBC. "Nous appliquerons ces mesures en modifiant les lois et les règlements. Nous allons sécuriser nos montagnes", a déclaré le ministre népalais du Tourisme, Yogesh Bhattari. Ces nouvelles règles entreront probablement en vigueur avant la prochaine saison d'escalade (avril-mai). Au total, onze personnes ont perdu la vie sur le mont Everest lors de la dernière saison d'escalade, neuf côté népalais et deux du côté tibétain. (Belga)