Le neveu d'Andy Warhol vend à New York deux tableaux de jeunesse du maître du pop art

Le neveu d'Andy Warhol, dépositaire des oeuvres de l'artiste mondialement célèbre du pop art et de l'art moderne, vend mardi à New York deux tableaux de jeunesse qui n'avaient jamais été mis sur le marché et qui avaient même été égarés dans les années 1970.

Un autoportrait de 1948 "Nosepicker 1: Why Pick on Me" et "Living Room" de la même année -- à la notoriété sans commune mesure avec les œuvres emblématiques "Campbell's Soup" ou "Shot Sage Blue Marilyn" -- sont mis aux enchères mardi soir par la maison new-yorkaise Phillips.

"Nosepicker 1" est estimé entre 300.000 et 500.000 dollars et "Living Room" entre 250.000 et 450.000 dollars, ont confié à l'AFP des représentants de Phillips et James Warhola, neveu d'Andy.

"Ces deux tableaux sont dans la famille depuis 70 ans et nous en avons profité durant de nombreuses années", raconte M. Warhola, artiste et illustrateur américain de 67 ans, fils du frère aîné d'Andy Warhol (1928-1987).

- 20 ans -

"Il y a sept enfants (héritiers), mes parents sont décédés, il est temps malheureusement de les vendre et de partager les gains" de ces œuvres du courant expressionniste, "totalement uniques" chez Warhol, dit son neveu en souriant.

L'autoportrait de jeunesse de Warhol qui se met un doigt dans le nez -- il n'avait que 20 ans en 1948 -- et le tableau de son salon à Pittsburgh (Pennsylvanie) ont été plusieurs fois exposés dans le monde, mais ces œuvres ont bien failli être perdues.

Dans sa présentation, Phillips raconte que la famille Warhola s'était fait voler sa voiture à la fin des années 1970, avec les deux toiles entreposées dans le véhicule.

"Heureusement pour la famille et les passionnés d'art à travers le monde, la voiture fut retrouvée, avec les œuvres complètement indemnes", se réjouit la maison d'enchères.

On sera mardi soir à des années-lumière des montants astronomiques atteints aux enchères par les œuvres de Warhol. Mercredi, Sotheby's met en vente une œuvre monumentale et emblématique de l'artiste, "White Disaster [White Car Crash 19 Times]", avec une estimation à plus de 80 millions de dollars.

Christie's avait vendu le 9 mai à New York un portrait de Marilyn Monroe, "Shot Sage Blue Marilyn" (1964), pour 195 millions de dollars, un record aux enchères pour une œuvre d'art du XXe siècle.

"Avec mes six frères et sœurs, on ne peut pas croire que cette œuvre ait tant de valeur. Je crois que mon oncle Andy en serait flatté (...) lui, qui comme père, était très très affectueux avec sa famille", souffle avec un large sourire M. Warhola, qui a conservé le "a" au nom de la famille émigrée d'Europe de l'Est en Amérique au début du siècle dernier.