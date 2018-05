Le New York Times vend la mèche: Trump aurait décidé de sortir les Etats-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien

Le président américain Donald Trump annoncera mardi soir que les Etats-Unis se retirent de l'accord sur la nucléaire avec l'Iran. Il aurait fait part de cette décision à Emmanuel Macron mardi au cours d'un entretien téléphonique avec le président français, rapporte le New York Times. Le journal dit avoir reçu cette information d'une source qui a été "briefée" au sujet de la conversation entre les deux chefs d'Etat.



Coup dur pour les autres signataires

Diplomates et observateurs en sont persuadés: sauf revirement de dernière minute, le président des États-Unis devrait ainsi annoncer qu'il rétablit, au moins partiellement, les sanctions levées en contrepartie de l'engagement pris par l'Iran, en 2015, de ne pas se doter de la bombe nucléaire.

Il s'agirait d'un coup dur pour les autres signataires de cet accord âprement négocié pendant 21 mois, après 12 années de crise. Signé à Vienne le 14 juillet 2015 par les cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l'Onu (États-Unis, Chine, Russie, France, Royaume-Uni), plus l'Allemagne, et par l'Iran, le texte entend trouver un équilibre entre le développement d'une filière nucléaire civile revendiquée par Téhéran et la non prolifération des armes atomiques.

Pour ce faire, l'Iran s'est engagé à réduire sa capacité nucléaire sur plusieurs années (des 10.200 centrifugeuses servant à enrichir de l'uranium à la signature de l'accord, il n'en reste plus que 5.060) et à modifier son réacteur à eau lourde d'Arak afin qu'il ne puisse pas produire de plutonium à usage militaire. En échange, le pays s'assurait l'abandon partiel des sanctions internationales à son encontre. La levée de l'embargo pétrolier, le dégel d'une partie des avoirs iraniens à l'étranger ou encore une dérogation au cas par cas du Conseil de sécurité de l'Onu pour l'embargo sur les missiles balistiques, qui court jusque 2023, étaient notamment prévus.



Quelles conséquences ?

"Trump ne lutte donc pas contre la prolifération des armes nucléaires, il combat l'Iran, ennemi d'Israël, dans sa globalité. Mais cette tactique ne fonctionne pas avec les Iraniens", prévient le doctorant Vincent Eiffling (UCL). "Il est difficile de prévoir quelle sera la réaction de l'Iran si les États-Unis se retirent de l'accord. L'on peut néanmoins distinguer trois scénarios plausibles: dans le premier, Téhéran maintient l'accord; dans le second, il sort légèrement du cadre prévu par le traité; dans le troisième, il dépasse franchement les limites fixées par le compromis."

Les Iraniens ont en effet laissé entendre qu'ils pourraient rester si les Européens pallient l'absence américaine. Toutefois, "la deuxième option leur permettrait d'envoyer un signal au reste du monde: 'nous n'allons pas nous laisser faire mais nous ne sommes pas dans une logique d'affrontement'. La dernière alternative démontrerait que ce sont les Gardiens de la Révolution qui ont la main dans le processus décisionnel et cela relancerait les tensions, notamment avec Israël, les États-Unis et l'Arabie Saoudite", énumère le chercheur.

"Le problème avec le détricotage de cet accord, c'est que Trump donnerait alors raison aux éléments conservateurs du régime iranien, parmi lesquels les Gardiens de la Révolution, qui affirment qu'il est impossible de s'entendre avec l'Occident."