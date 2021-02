Le Nigeria s'apprête à recevoir près de 4 millions de doses de vaccin

(Belga) Le Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique avec 200 millions d'habitants, recevra mardi près de quatre millions de doses de vaccin contre le Covid-19, financées par le dispositif Covax destiné en particulier aux pays défavorisés, ont annoncé dimanche les autorités.

"Le Nigeria recevra 3,92 millions de doses de vaccin AstraZeneca mardi 2 mars", peut-on lire dans un communiqué de la NPHCDA, l'agence nationale en charge de la campagne de vaccination. "Cette livraison fait du Nigeria le troisième pays d'Afrique de l'Ouest à bénéficier du dispositif Covax après le Ghana et la Côte d'Ivoire", est-il indiqué. Au total, le Nigeria doit recevoir 16 millions de doses à travers le dispositif Covax, au cours des prochains mois. Il n'était pas indiqué quand commencera la campagne de vaccination, mais ces premières doses seront destinées en priorité au personnel de santé. Le Nigeria veut vacciner au moins 70% des Nigérians de plus de 18 ans d'ici les deux prochaines années, mais ce chiffre paraît très ambitieux compte tenu des immenses défis sécuritaires et logistiques dans le pays. Le Nigeria comptait dimanche 155.417 cas de Covid-19 recensés, dont 1.905 décès. Mais ces chiffres sont sous-évalués, le nombre de tests réalisés étant faible. En outre, un variant du coronavirus a été découvert ces derniers mois dans le pays, mais des recherches sont toujours en cours pour déterminer si il est plus contagieux et mortel.