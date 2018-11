Le Nigérian Davido artiste de l'année aux AFRIMA

Le Ghanéen Wiyaala en représentation aux All Africa Music Awards (AFRIMA) à Accra, le 24 novembre 2018. CRISTINA ALDEHUELA

La star nigériane Davido a remporté ce weekend le trophée d'artiste de l'année aux All Africa Music Awards (AFRIMA), une des distinctions obtenues par les représentants du géant ouest-africain à la manifestation vitrine du dynamisme de l'afrobeat.

Des musiciens de tout le continent étaient venus au Centre international de conférences d'Accra, la capitale du Ghana, samedi fouler le tapis rouge et célébrer une année riche en succès.

Betty G d'Ethiopie a remporté l'album de l'année, tandis que le meilleur DJ africain est allé à Afrotronix, qui a ses racines au Tchad.

Le Nigérian Falz a été sacré meilleur rappeur africain après avoir provoqué la controverse cette année avec son "This is Nigeria", reprise du tube Childish Gambino et satire du Nigeria moderne.

"Akwaaba", une collaboration entre GuiltyBeatz, Mr Eazi, Patapaaa et Pappy Kojo a remporté le titre de la chanson de l'année et de la meilleure collaboration africaine.

Le Nigérian 2Baba a obtenu de son côté le prix de la meilleure pop africaine, le Ghanéen Stonebwoy du meilleur reggae et le Sud-Africain Sibusiso Mashiloane du meilleur jazz.

Kuami Eugene, un crooner ghanéen, a été nommé artiste "le plus prometteur" d'Afrique.

L'AFRIMA s'est taillé une réputation de vitrine de l'industrie africaine de la musique, un secteur innovant et prolifique qui a explosé au cours de la dernière décennie.