Le nom d'entreprise Organon fait son retour au Benelux

(Belga) L'entreprise centenaire Organon, dont le nom avait disparu à la suite de sa reprise en 2009 par le groupe pharmaceutique américain Merck, va à nouveau opérer sous cette appellation au Benelux. Sa maison-mère, connue hors de l'Amérique du Nord sous le nom MSD, a en effet décidé d'en refaire une entité à part entière, qui reçoit ce jeudi sa cotation à la Bourse de New York.

Organon se consacrera à la santé féminine. La société a été fondée à l'époque à Oss (centre des Pays-Bas) où elle conservera certaines activités. En Belgique et aux Pays-Bas, Organon dispose de deux unités de productions et de deux bureaux, représentant 2.000 travailleurs. Les sites belges sont implantés à Heist-op-den-Berg (province d'Anvers) et Bruxelles. (Belga)