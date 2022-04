Le nombre de cas de Covid-19 continue d'augmenter à Shanghai malgré le confinement

(Belga) Le nombre de cas de Covid-19 continue d'augmenter à Shanghai en dépit d'un confinement très strict. Un pic de 26.330 nouvelles contaminations a été signalé mardi dans la métropole chinoise, ont indiqué les autorités mercredi, alors que quelque 28.000 nouvelles infections ont été enregistrées à l'échelle du pays.

Malgré l'annonce faite lundi d'un allègement progressif du confinement, la grande majorité des 26 millions d'habitants de la région de Shanghai reste soumise à un couvre-feu. Les autorités de la plus grande ville de Chine ont également interdit la circulation des véhicules privés dans les rues, et si les habitants sont autorisés à sortir de chez eux mercredi, la plupart des magasins restent néanmoins fermés. Bien que le couvre-feu doive être levé dans les zones résidentielles de Shanghai qui n'ont pas connu de nouvelles infections au cours des deux dernières semaines, les comités de quartier et les sociétés de gestion immobilière demandent par précaution aux résidents de ne pas quitter leur appartement ou leur immeuble. Le ressentiment est grandissant à Shanghai, centre économique et financier de la Chine, face aux pénuries alimentaires, aux problèmes de soins de santé ou aux règles de quarantaine qui contraignent les enfants contaminés par le coronavirus à être séparés de leurs parents si ces derniers ne sont pas eux aussi infectés. La Chine est l'un des derniers pays au monde à appliquer une stricte stratégie zéro Covid. Celle-ci est actuellement mise à mal par le variant Omicron, particulièrement contagieux. (Belga)