Le nombre de morts lié au coronavirus en Iran grimpe à 22

Le nombre de morts du coronavirus en Iran est passé à 22, indique jeudi l'agence Irna. Au total, 141 personnes ont été testées positives au Covid-19.

L'agence ajoute que 54 patients sont guéris et ont été renvoyés chez eux. Le ministère de la Santé n'a pas confirmé les informations d'Irna. L'épidémie se propage en Iran et dans la région du Golfe, avec des cas recensés à Bahreïn et au Koweït. L'Irak, Oman et les Emirats arabes unis ont aussi enregistré des contaminations, dont certaines qui semblent provenir d'Iran. L'Arabie saoudite a indiqué qu'elle suspendait temporairement l'entrée des personnes qui souhaitent poursuivre leur pèlerinage vers La Mecque ou visiter la mosquée du Prophète à Médine, par mesure de précaution.