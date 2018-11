Le nouveau traité de libre-échange nord-américain sera signé vendredi à Buenos Aires

(Belga) Le nouveau traité de libre-échange nord-américain entre les Etats-Unis, le Mexique et le Canada sera officiellement signé vendredi à Buenos Aires à l'occasion du G20, a annoncé mercredi le ministre des Affaires étrangères mexicain, Luis Videgaray.

"La signature est programmée vendredi prochain à 9H00, heure de Buenos Aires (12H00 GMT)", a déclaré le ministre dans un entretien à la chaîne de télévision Televisa. "Le traité sera signé par les négociateurs en chef" des trois pays, a-t-il ajouté. Pour le Mexique, il s'agira du ministre de l'Economie, Ildefonso Guajardo, a-t-il indiqué, sans toutefois préciser qui seraient les signataires pour les Etats-Unis et le Canada. Pendant les négociations, la ministre des Affaires étrangères Chrystia Freeland avait représenté le Canada et le représentant américain au Commerce, Robert Lighthizer, les Etats-Unis. Le nouvel Accord entre les Etats-Unis, le Mexique et le Canada (AEUMC), conclu le 30 septembre, doit remplacer l'Alena, le traité de libre-échange nord-américain en vigueur depuis 1994. Les équipes de négociations des trois pays avaient mené un marathon de discussions à partir de début septembre, après avoir entamé les échanges sur une refonte de l'Alena, imposée par le président américain Donald Trump, il y a plus d'un an. (Belga)